USA, deficit bilancia commerciale beni in crescita a dicembre

(Teleborsa) - Negli Stati Uniti aumenta il disavanzo nella bilancia commerciale dei beni a dicembre. Il deficit si è attestato a, risultando in aumento rispetto aiLo comunica il Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, che ha pubblicato oggi il dato preliminare relativo alla sola partita dei beni.Lesono state pari a4 miliardi in meno del mese precedente. Lesono state pari a, 5 miliardi in più rispetto a novembre.