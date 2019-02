Dow Jones

(Teleborsa) -, sulle tensioni tra. L'indicecontinua la seduta con un leggero calo dello 0,22%, mentre resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 2.791,38 punti. Sulla parità il(+0,11%), come l'S&P 100 (-0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,45%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,79%),(+1,09%),(+0,75%) e(+0,68%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,23%. In caduta libera, che affonda dell'1,99%. Pesante, che segna una discesa di ben -1,47 punti percentuali. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,75%.Tra i(+18,02%),(+5,16%),(+2,02%) e(+1,44%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,06%. Seduta drammatica per, che crolla del 3,34%. Sensibili perdite per, in calo del 3,33%. In apnea, che arretra del 2,66%.