Fincantieri, consegnata la Costa Venezia a Costa Crociere

(Teleborsa) - Arriva, la prima nave della compagnia di navigazione italiana progettata per il mercato cinese. In data odierna, nelloe alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e di Edoardo Bixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,ha preso ufficialmente in consegna l'imbarcazione.Questa, che appartiene ad un più ampioper espansione del gruppo e che prevedeentro il 2023, sarà la più grande delle Costa ed entrare nel mercato cinese.del colosso dei mari dae dalla lunghezza di 323 metri, è in programma a. Il viaggio ufficiale della nave (unica occasione di soggiorno per i passeggeri americani e europei), con i suoi 5.200 ospiti a bordo, è previsto per ilcon una, sulle orme delladi Marco Polo. Verranno toccati porti del Mediterraneo, del Medio Oriente e, prima di giungere a destinazione a Tokio, anche quelli del sud-est asiatico e dell'Asia centrale."Costa Venezia ci aiuterà a sviluppare ulteriormente il mercato delle crociere in Cina, che ha un grandissimo potenziale tuttora inesplorato. Basti pensare che i cinesi in crociera sono attualmente circa 2,5 milioni l'anno, ovvero meno del 2% del totale dei cinesi che viaggiano in Italia. Inoltre Costa Venezia rafforza ulteriormente il legame Costa con l'Italia: è una nave costruita in Italia, da un cantiere italiano, che batte bandiera italiana e che farà vivere ai clienti cinesi esperienze italiane indimenticabili", ha affermato, A.D. del Gruppo Costa eAsia.Anche l'Amministratore Delegato di Fincantieri,ha espresso entusiasmo per la consegna: "Costa Venezia è l'emblema di ciò che sappiamo fare e dove intendiamo arrivare, ma è anche il prodotto della partnership storica con il Gruppo Carnival e con Costa Crociere, che esalta la tradizione della manifattura e delle capacità italiane proiettandole verso i confini".