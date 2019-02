Il comparto bancario a Piazza Affari in territorio positivo (+0,80%), seduta effervescente per Banca MPS

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 8.544,4 in aumento di 68,97 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 97, dopo aver avviato la seduta a 96.Nel, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,17% sui valori precedenti.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,87%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,82%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,11%.In luce, con un ampio progresso dell'1,67%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,86%.