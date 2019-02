Landi Renzo festeggia partnership in esclusiva con Ford India

Landi Renzo

FTSE Italia Star

società attiva nelle tecnologie che permettono una mobilità più ecologica

Landi Renzo

(Teleborsa) - Forte rialzo perche balza del 5,43% dopo aver annunciato la sigla di una partnership in esclusiva con Ford India per laconversione a gas metano della nuova Ford Aspire.L'accordo è stato firmato assieme a Krishna Landi Renzo, la joint venture indiana del Gruppo. Circa duemila all'anno le vetture oggetto del contratto di fornitura, per una durata di circa 5 anni, con servizi di assistenza post-vendita sul territorio."Dopo l'accordo con Uber in Brasile - commenta Cristiano Musi, AD di Landi Renzo - prosegue lo sviluppo commerciale internazionale del Gruppo che, pur mantenendo solide radici in Italia, ha saputo posizionarsi nel tempo come market leader nei principali Paesi in cui la gas mobility ha acquisito un ruolo sempre più rilevante".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,352 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,296. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,408.