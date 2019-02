Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -nonostante segnali negativi registrati sui Future dei principali indici statunitensi.Il dato sul Pil USA , salito del 2,6% nel quarto trimestre in linea con le attese degli analisti, seppur in frenata rispetto al trimestre precedente, ha controbilanciato latra il Presidente Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.A tal proposito il governo USA ha dichiarato che l'oggetto della discordia, nel tentativo di accordo con il leader nordcoreano, è stato il rifiuto da parte del Tycoon della richiesta di rimozione delle sanzioni e che non sono previsti nel breve periodo ulteriori incontri in agenda.In particolare a Wall Street, in questa seduta dagli input contrastanti, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.987,45 punti così come resta piatto lo, con quotazioni che si posizionano a 2.792,38 punti. Sotto la parità invece il, che mostra un calo dello 0,23% e sui livelli della vigilia lo(-0,09%).Scivolano sul listino americano tutti i comparti dello S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel settore dei, che riporta una flessione di -0,57%.Tra i(+0,75%),(+0,71%) e(+0,55%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia e fiacca apre le contrattazioni, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Tra i, si aggiudicano i primi posti in classifica(+10,59%),(+8,05%),(+1,74%) e(+1,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,87%.Vendite a piene mani anche su, che soffre un decremento del 7,77%,, che registra un ribasso del 3,03% e, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.