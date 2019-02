Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Inizialmente sugli scambi ha pesato il mancato accordo sul nucleare tra Trump e Kim Jong-un Leggera crescita dell', che sale a quota 1,142. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,48%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,30%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +261 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,77%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.626 punti. In frazionale progresso il(+0,65%), come il FTSE Italia Star (0,3%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,94%),(+1,05%) e(+0,94%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,32%),(-1,16%) e(-0,50%).di Milano, troviamo(+5,58%) dopo i conti e la conference call (+3,03%),(+2,11%) e(+1,95%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,07%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,40%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,39%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.di Milano,(+4,39%),(+3,62%),(+3,39%) e(+3,05%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,49%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.