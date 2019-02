PIL USA spinge Borse Ue. Milano brilla con Saipem

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

bancario

alimentare

chimico

viaggi e intrattenimento

tecnologia

materie prime

Fineco

Saipem

Azimut

Atlantia

Juventus

STMicroelectronics

OVS

Banca Ifis

Piovan

Piaggio

Carel Industries

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. I listini azionari del Vecchio Continente festeggiano le indicazioni macro giunte dagli USA, dove il PIL relativo al quarto trimestre del 2018 ha mostrato una crescita annualizzata del 2,6% rispetto al trimestre prima, evidenziando un rallentamento ma inferiore alle aspettative.La borsa milanese è stata sostenuta dallagrazie ai risultati annunciati prima dell'avvio del mercato e dai titoli bancari.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,137. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,35%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 57,06 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +256 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,75%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,29%., ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,78%, a 20.659 punti.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,19 miliardi di euro, in rialzo dell'8,65% rispetto ai precedenti 2,02 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 247.551, rispetto ai precedenti 213.564, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,84 miliardi.Su 220 titoli trattati a Piazza Affari, 77 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 129. Invariate le rimanenti 14 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,12%),(+1,87%) e(+1,69%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,95%),(-1,75%) e(-1,37%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,81%),(+4,77%),(+3,96%) e(+3,48%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,18%.del FTSE MidCap,(+10,46%),(+7,50%),(+4,77%) e(+3,90%). Giù, invece,, -3,35%.