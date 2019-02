Recordati stima per il 2019 utili e ricavi in aumento

Recordati

(Teleborsa) -prevede per l'anno 2019 di realizzare ricavi compresi tra 1,43-1,45 miliardi di euro, un Ebitda nel range 520-530 milioni di euro ed unnella forchetta tra 460 e 470 milioni. L'utile netto è visto compreso tra 330 e 335 milioni.Lo fa sapere la stessa società nella nota in cui informa cheche si è chiuso conconsolidati, pari a 1,3 miliardi, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. L'Ebitda è stato pari a 499,1 milioni, in aumento del 9,8% rispetto al 2017, mentre l'utile operativo si è attestato a 442,2 milioni (+8,8%).L’, pari a 312,4 milioni, è in crescita dell’8,2% rispetto al 2017.Laal 31 dicembre 2018 evidenzia un debito netto di 588.4 milioni che si confronta con un debito netto di 381,8 milioni al 31 dicembre 2017.Proposta la distribuzione agli azionisti di unpari a 0,47 euro, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2018 di 0,45, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 23), il 23 aprile 2019 (con pagamento il 25 aprile 2019 e record date il 24 aprile 2019), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2018 ammonta perciò a 0,92 euro per azione (0,85 per azione nel 2017).