Terna, al via lavori nuova linea elettrica da rinnovabili in Perù

Terna effettuerà il collegamento alla rete elettrica nazionale della, paese situato 500 km a Nord dalla capitale Lima, realizzandocostruiti a un'altitudine record di 4.100 metri sulle Ande più la fornitura di elementi di stazione e un trasformatore Tamini.L'accordo è stato sottoscritto con la, proprietaria della centrale idroelettrica, che si occuperà delle relative opere civili, mentredonando le apparecchiature di stazione.e la conclusione entro 12-15 mesi. La fase realizzativa vedrà il coinvolgimento di imprese locali e fornitori europei tra cui Siemens e Tamini, oltre a tecnici e operai altamente specializzati e si prevede diPer Terna l'Accordo rientra nel più ampio ambito dello sviluppo dei progetti di 'business solidale' e delle attività di volontariato promosse già da diversi anni per il benessere delle popolazioni più disagiate dei territori in cui opera.In Perù, Terna si è già aggiudicata nel settembre 2017 la gara indetta da Proinversion – l'agenzia per gli investimenti che fa capo al Ministero dell'Energia e delle Miniere peruviano – per la costruzione di una nuova linea elettrica a 138kV della lunghezza di 132 km, che unirà le stazioni elettriche di Aguaytía e Pucallpa (nella regione di Ucayali) e che si prevede di completare nel corso della seconda parte del 2020.