Trasporto aereo, Neri: "Servono investimenti in innovazione e sostenibilità"

(Teleborsa) - Il MIT ha convocato oggi a Roma tutti gli operatori del, per avviare un momento di confronto, in particolare il, che necessita di importanti investimenti per sostenere gli. Un settore strategico per l'Italia, data anche l'importanza sul PIL e sul settore turistico.All'evento, Teleborsa ha intervistato, che ha parlato di investimenti sulle tecnologie e sulla sostenibilità."Si tratta di un'iniziativa molto importante per mettere intorno a un tavolo gli operatori del settore, le istituzioni e il soggetto regolatore e questo in un settore come quello del traffico aereo che registra dei tassi di crescita davvero significativi, sicuramente superiori a quelli di altri settori e rappresenta un'opportunità da non perdere., che è un'infrastruttura e come tale va evoluta rispetto a quelle che sono le nuove esigenze dei viaggiatori e delle compagnie aere che sono i nostri clienti"."Noi abbiamo già in atto un programma di ammodernamento importante - prosegue l'AD Neri - che ha visto degli, che mi piace citare perché rappresenta sicuramente uno dei progetti che sta dando dei risultati molto interessanti in termini di riduzione e di emissione del Co2 dell'ambiente, di riduzione del combustibile utilizzato dalle compagnie aeree e quindi dei tempi di attraversamento dello spazio aereo.importanti che ci consentirà di ammodernare questa infrastruttura dello spazio aereo attraverso le nuove tecnologie, attraverso i nuovi sistemi, che consentiranno non solo di, ma anche erispetto a quello che è una domanda che ha anche delle variabilità significative. Questo è il nostro obiettivo, la sicurezza rappresenta rispetto a questo un punto di partenza e non un punto di arrivo".