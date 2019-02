Tria, "Germania ricattò l'Italia su bail-in". Poi ritratta: "uscita infelice"

(Teleborsa) -. Ieri in Parlamento, nel corso di un'ufficiale audizione in commissione Finanze, il ministro dell'Economiaha affermato cheche minacciava di diffondere la notizia, e quindi il panico sui mercati, di un sistema bancario italiano prossimo al "fallimento".Parole che suonano come unaall'allora ministro delle finanze tedesco,, di avere ricattato il suo omologo italiano durante il governo Letta,. Un affondo che ha reso necessaria una"Con un'espressione evocativa ma infelice il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, durante l'informativa alla commissione Finanze del Senato, ha voluto fare riferimento a una situazione oggettiva in cuiavrebbe potuto essere facilmente interpretato come un segnale dell'esistenza di seri rischi nel sistema bancario italiano. Con questo, recita laInsomma – nonostante Tria, così come, si sia detto convinto che i– correggendo il tiro il Ministro ha affermato cheIn attesa di, l'Italia resta comunque alle prese con la grana dei, su cui i governi hanno le mani legate proprio in virtù del bail-in.La) – che introduce nuove regole (tra cui, appunto, il bail in) volte a prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento utilizzando risorse private presenti all’interno della banca stessa, allo scopo di evitare che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti e sul deficit pubblico –Con il bail-in gli azionisti ed i creditori della banca possono essere chiamati a contribuire con i propri fondi all’assorbimento delle perdite, secondo una precisa gerarchia.