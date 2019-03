Cresce l'e-commerce anche in Italia: in 10 anni +14mila imprese

Amazon

(Teleborsa) - Non solo. Accanto a questi colossi dell'e-commerce sono cresciute anche le imprese italiane che vendono i loro prodotti online. A dirlo è unsecondo la quale, a fronte di unnel nostro PaeseSe, stando ai dati,Dall'indagine emerge, inoltre, come a cogliere le potenzialità del web siano stati soprattutto. L'aumento medio in termini relativi si è avuto, infatti, incon, a livello provinciale, Foggia e Ragusa in cima alla classifica. In termini assoluti le regioni a più alta crescita sono state, invece,Una crescita, quella delle vendite su Internet, che, tuttavia, non ha compensato laUn contesto in cui, in Italia, nei giorni dellaper denunciare gli eccessivi carichi di lavoro, il Governo cerca di porre un freno allo strapotere dei colossi del commercio online. Proprio ierisi è scagliato contro Amazon e le altre multinazionali affermando che "è fondamentale che facciano più assunzioni nel paese dove fanno più soldi".