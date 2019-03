Economia circolare: Italia primeggia in Europa ma rallenta

(Teleborsa) -ma l'imperativo per il futuro èQuando si parla diarrivanoper l'Italia visto che ilAttenzione però a sedersi sugli allori: nell'ultimo anno, infatti,- La nota positiva, ad esempio, è che. Il nostro Paese è sempre in pole position nelle classifiche europee dell’indice complessivo di circolarità, ovvero il valore attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse, utilizzo di materie prime seconde e innovazione nelle categorie produzione, consumo, gestione rifiuti. Al secondo posto nella classifica delle cinque principali economie europee troviamo ancora ben distanziati il Regno Unito (90 punti), seguito da Germania (88), Francia (87), Spagna (81). Ma: la nostra corsa verso i traguardi della circolarità, mentre quella degli altri grandi Paesi del continente sta prendendo, in confronto alle valutazioni 2018, ha infatti conquistato solo(l’anno scorso infatti l’indice complessivo di circolarità era di 102 punti), mentre ci sono Paesi che hanno raggiunto risultati più grintosi: la Francia, per esempio, che aveva totalizzatopunti ne ha aggiunti 7; o, che ha scalato la classifica partendo daipunti della scorsa annualità, guadagnandone benÈ questo l’avvertimento che emerge dal primo, realizzato dal– la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e 13 aziende e associazioni di impresa - e dae presentato oggi in occasione della Conferenza nazionale sull’Economia Circolare organizzata, appunto, dal Circular Economy Network., ha commentato, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e del Circular Economy Network. “Dobbiamo però impegnarci a tenere alto il livello delle nostre performance. Servono ununa regolazione sull’end of waste che permetta ai numerosi progetti industriali in attesa di autorizzazione di partire. Ma serve anche una visione politica e amministrativa che manovri le leve della fiscalità, degli incentivi all’innovazione in favore dell’economia circolare, che va pensata non come un comparto, ma come un vero e proprio- Ladunque, è tenere ilcon successo, la transizione dall’economia lineare all’economia circolare. "tecnologie approcci integrati per l'uso efficiente delle risorse nella più ampia prospettiva dell’economia circolare; siamo stati selezionati dalla Commissione Ue a presiedere e coordinare la piattaforma italiana per l’economia circolare e collaboriamo con il MiSE e il MATTM nella predisposizione di opportuni indicatori”, ha sottolineato il Direttore del Dipartimento Sostenibilità dell’ENEAOggi il nostro Paese ha tutte le qualifiche per una transizione di successo dall’economia lineare all’economia circolare, ma occorre superare ancora ostacoli e barriere. Da qui l’importanza di dar vita a un’Agenzia Nazionale per l’uso e la gestione efficiente delle risorse che possa supportare la transizione verso- “Nei settori del riciclo, del riuso e della riparazione l’Italia registra un ottimo livello di occupazione, il 2,1% del totale, al di sopra della media UE 28 chedice il vicepresidente del Circular Economy Network Luca Dal Fabbro. “Dobbiamo lavorare per rafforzare ulteriormente questa posizione, facendo in modo che le istituzioni e le aziende riescano a lavorare in