ENAV, nasce D-Flight per la gestione del traffico dei droni

Una esigenza sempre più sentita in una fase di alta crescita dei veicoli UAV. D-Flight rappresenta la risposta dell'industria italiana alla sfida lanciata dall', che ha lanciato un ambizioso piano per favorire il consolidamento di questo nuovo mercato con lo sviluppo del(Unmanned Aerial Vehicles).La newcoper sviluppare la piattaforma U-space in Italia, conta anche sulla partecipazione di, qualimediante sottoscrizione di undel valore didi euro. Al termine dell'operazione, laquella di partner industriali al 40%.Il partner industriale era stato individuato nel maggio 2018 a conclusione di una procedura di gara, avviata dopo la sottoscrizione della convenzione tra il regolatore ENAC ed il provider di servizi del traffico aereo nazionale ENAV.Capofila dei partner industriali,sarà anche responsabile della, in qualità di System Integrator, e dello, assicurando livelli di sicurezza adeguati in base ad un approccio "security by design".ENAV mira a farcon le esigenze della, consentendo l'impiego dei droni per unanche di pubblica utilità, garantendo i. La domanda di servizi realizzati attraverso l'impiego di droni, infatti ha: le stime vedono in circolazionee altroda quiin Europa.La capacità di fornire i servizi U-space è il presupposto perdel volo dei droni fuori dalla linea di vista e rappresenta un punto di svolta per l'apertura di nuovi mercati basati sul loro utilizzo. La piattaforma U-space, sviluppata da D-Flight, consentiràper lanello spazio aereo civile dei velivoli a pilotaggio remoto cooperanti - ossia registrati, autenticati e identificati - nonché per la loro, supporto alla pianificazione della missione, gestione delle emergenze, registrazione dei dati di volo.D-Flight rilascerà i servizi U-space progressivamente, secondo una roadmap tecnologica che anticipa il programma europeo e il processo regolamentare in atto, recentemente avocato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). Entro il 2019, in vista della pubblicazione del nuovo regolamento EASA, la registrazione sarà estesa a tutti gli operatori, indistintamente dall'impiego ricreativo o professionale dei loro droni.