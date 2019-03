Hanoi, Trump e Kim proseguiranno colloqui dopo il fallimento del vertice

(Teleborsa) - All'indomani deltraLa rottura del tavolo negoziale è avvenuta sulFermi sulle proprie posizioni i due interlocutori non hanno voluto cedere e fare concessioni senza ottenere, in cambio, il pieno soddisfacimento delle proprie richieste."Volevano le sanzioni rimosse nella loro interezza e non lo potevamo fare", ha spiegatoal termine del vertice. La contropartita offerta dalera ", un'offerta che il presidente Usa ha ritenuto. Kim, in sostanza, si era mostrato diposto a demolirea un centinaio di chilometri da Pyongyang, in cambio della totale cancellazione delle sanzioni. Uno specchietto per le allodole per gli Usa che hanno dimostrato di essere a conoscenza di siti e strutture sensibili più strategiche. "A volte bisogna andare via e questa era una di quelle", ha affermato, ieri,citando una delle regole auree da 'deal maker' che suggerisce di rinunciare a un accordo invece di firmarne uno sbagliato. Per chiudere il cerchio e trovare un accordo sul nucleare,In serataha ribadito l'offerta di chiusura di tutti gli stabilimenti di produzione nucleare nel complesso di Yongbyon, precisando che, in cambio,ha riferito, inoltre, che. Un auspicio confermato dal, secondo il quale gli Stati Uniti sono "ansiosi di tornare al tavolo per continuare quella conversazione".