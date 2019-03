L'indice dei beni personali italiano viaggia molto alto (+6,11%)

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

grande capitalizzazione

Moncler

Ferragamo

listino milanese

Tod's

Technogym

Brunello Cucinelli

small-cap

Elica

Zucchi

Caleffi

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna il 6,11%, dopo la chiusura di ieri a quota 79.391,8.L'intanto guadagna l'1,10%, dopo un inizio di seduta a quota 886.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,71%.Effervescente, con un progresso del 2,20%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,67% sui valori precedenti.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,20%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,34%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,90%.Decolla, con un importante progresso del 2,45%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,15%.