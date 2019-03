L'Istat rivede al ribasso la crescita del 2018 al +0,9%

(Teleborsa) -. L'indebolimento della dinamica, spiega l', è derivato da un netto ridimensionamento del contributo della domanda interna, e in particolare della componente dei consumi privati. L'andamento delle esportazioni ha segnato una decelerazione e l’apporto della domanda estera netta al PIL è divenuto lievemente negativo. L'espansione del valore aggiunto, diffusa a tutti i principali comparti, è stata più marcata nell'industria manifatturiera e nelle costruzioni, meno dinamica nei servizi. Le unità di lavoro sono aumentate a un ritmo più moderato di quello del 2017, mentre le retribuzioni pro capite hanno segnato un netto recupero. L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche ha registrato un miglioramento, mentre la pressione fiscale è rimasta stabile.Questo in estrema sintesi il quadro dipinto dall'Istituto di statistica nazionale nel rapporto PIL e Indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, dal quale emerge che nel 2018 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.753.949 milioni di euro correnti, con un aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente.. Nel 2017 la crescita era stata dell'1,6%.. Si tratta del livello più alto mai raggiunto. Le indicazioni fornite a dicembre indicavano un rapporto del debito al 131,7% del PIL.L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (AP), misurato in rapporto al PIL, è stato pari al -2,1%, in miglioramento rispetto al -2,4% del 2017, con un saldo primario pari a +1,6% (+1,4% nel 2017).Invariata la pressione fiscale complessiva, pari al 42,2%.