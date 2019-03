Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

materiali

energia

beni di consumo secondari

Boeing

Pfizer

McDonald's

Merck & Co

United Health

Dowdupont

Caterpillar

United Technologies

Monster Beverage

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Western Digital

Take Two Interactive Software

Booking Holdings

Celgene

Expedia

Electronic Arts

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,27%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,28%, chiudendo a 2.784,49 punti. In frazionale calo il(-0,27%), come l'S&P 100 (-0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,27%),(-0,97%) e(-0,56%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,01%),(+0,93%),(+0,90%) e(+0,83%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,49%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Al top tra i, si posizionano(+8,73%),(+6,72%),(+3,63%) e(+3,14%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,07%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,66%.In apnea, che arretra del 3,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.