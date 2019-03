Mercati positivi, Milano resta alla finestra

S&P-500

(Teleborsa) -e, sulla scia delle borse europee e asiatiche, chiude la settimana in territorio positivo.A rendere produttiva la sessione, l'ottimismo dei dati macroeconomici europei e la poca pesantezza riportata dal dato del manifatturiero nell'eurozona. L'indice FTSE Mib, dopo una mattinata in crescita ha leggermente risentito della pubblicazione a ribasso dell'Istat sul Pil 2018, senza però scendere in negatività.Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con loche registra una plusvalenza dello 0,21%.L'rimane stabile e si ferma su 1,137. Si presenta invece come negativa la giornata per l', che continua la seduta a 1.302,1 dollari l'oncia, in calo dello 0,84%, e per il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) che crolla dell'1,80%, scendendo fino a 56,19 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +255 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,73%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,75%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,45%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 20.695 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.734 punti. In moderato rialzo il(+0,46%), come il FTSE Italia Star (0,7%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,25 miliardi di euro, in calo di 333,1 milioni di euro, rispetto ai 2,58 miliardi della vigilia e i volumi si sono attestati a 0,68 miliardi di azioni, rispetto ai 0,94 miliardi precedenti.Su 217 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 90 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 113. Invariate le rimanenti 14 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+6,19%),(+2,21%) e(+1,34%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,76%),(-0,49%) e(-0,45%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'11,06%,che svetta verso un importante progresso del 2,98% e, che vola in risalita del 2,12%.Brilla anche, con un forte incremento (+2,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,56%e, che registra un importante calo del 2,02%.A spiccare come prestazioni negative,, che scende dell'1,95% eche perde l'1,95%.di Milano,(+6,34%),(+4,17%),(+3,53%) e(+2,97%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,40%. Calo deciso per, che segna un -1,9%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,68%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.