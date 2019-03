Nexi approva il primo bilancio consolidato e aumento di capitale per quotazione

(Teleborsa) - Pubblicato il, ormai prossima alla quotazione. Nel 2018 la società ha registratodi euro e unnormalizzato perI dati tengono conto del fatto che, fino al 31 dicembre 2017, Nexi non aveva l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, e che e la struttura finanziaria del Gruppo si è modificata significativamente negli ultimi anni per effetto di una serie di operazioni di natura straordinaria, con particolare riferimento a quella di Mercury Payment Services. I dati sono dunque relativi al perimetro di attività che andrà in quotazione. Al netto di queste incorporazioni, idi euro e l'normalizzato toccherebbe iNelle scorse settimane è stato datodelle azioni ordinarie del gruppo. Nello stesso periodo, il CdA ha anche approvato una, da eseguirsi nel contesto della quotazione, che si attesta ad un controvalore compreso tra iLa concretizzazione dell'operazione è però subordinata all'avallo dell'assemblea straordinaria e le condizioni di questa saranno stabilite all'interno dell'offerta propedeutica all quotazione in Borsa.Nexi ha anche pubblicato ilche conferma la volontà di investire perleader in Italia nello sviluppoppo dei pagamenti digitali in partnership con le banche.