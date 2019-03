SEAS entra nella Fondazione ITS Aerospazio Sicilia

Ryanair

(Teleborsa) -, società che ha l'esclusiva della, si confermadi tecnici altamente specializzati nel aeronautico, con l'ingresso nella, che nasce con l’obiettivo di sviluppare nell'isola attività di formazione principalmente in campo aeronautico.Questa nuova iniziativa arriva a cinque mesi di distanza dall'annuncio a Bergamo della creazione di AEA - Aircraft Engineering Academy , la prima accademia italiana di alta formazione per tecnici aeronautici specializzati nella manutenzione degli aeromobil.SEAS ha, in cui riveste il ruolo diunitamente a partner istituzionali quali il Comune e Provincia di Comiso, le Università di Messina e Enna, l’Istituto Fabio Besta di Ragusa e la società Cogetech e la start-up Pista., Amministratore delegato di SEAS. "Il mondo aeronautico e le attività ad esso collegate richiamano la necessità di figure professionali specializzate e in possesso di requisiti idonei a svolgere compiti di grande responsabilità, come quelli legati alla manutenzione di aeromobili", ha sottolineato Alessandro Cianciaruso, ricordando che la missione di SEAS verte sulla base principale di Bergamo e altri 13 aeroporti nazionali e si accompagna costantemente ai programmi di formazione in fase di sviluppo in ambito territoriale con alto potenziale di risorse umane.