Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 25.998,76 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.797,48 punti. Leggermente positivo il(+0,58%), come l'S&P 100 (0,5%).Settore(+1,24%),(+0,98%) e(+0,71%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,56%.Al top tra i(+1,71%),(+1,57%),(+1,51%) e(+1,07%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.Al top tra i, si posizionano(+4,67%),(+3,62%),(+3,17%) e(+2,82%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,12%.Affonda, con un ribasso del 3,51%.