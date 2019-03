Tappa a Roma Termini di Treno Verde per un futuro sempre più sostenibile e green

(Teleborsa) -, con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia, in occasione del #Fridayforfuture, giornata in cui gli studenti di tutto il mondo manifestano per la salvaguardia dell’ambiente.Nella realizzazione di un futuro sempre più green, infatti,, progetto sulla mobilità elettrica realizzato dai dipendenti, che esprime la volontà del Gruppo di partecipare al piano Europeo sulla de-carbonizzazione dell’energia.Gli innovativi spazi di ricarica RailCharge, in fase di studio,A Roma, c'è anche. ISCLEANAIR ripensa gli ambienti in chiave sostenibile per eliminare le concentrazioni nocive di gas serra e migliorare la qualità della vita., con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che,e incentiva la mobilità sostenibile, puntando sull’intermodalità e sull’elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility.