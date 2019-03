Tesla, arriva la Model 3 a 35 mila dollari

Tesla

(Teleborsa) - La casa automobilisticaha annunciato che la versione base dellasarà, con unsul prezzo di listino.L’annuncio è giunto direttamente dall'azienda californiana fondata da, che conta di mantenere la promessa di abbattimento del prezzo attraverso lae ladel budget destinato ale alla. In questo modo, alcuni concessionari verrannoed alcuni dipendenti saranno dirottati su aree differenti di lavoro. In questo modo, ha sottolineato l’Amministratore delegato Elon Musk, l’azienda potràL’Ad di Tesla, dunque, ha mantenuto la parola data in merito alla Model 3, non riuscendo, però, a fare lo stesso per quanto riguarda il bilancio dell’azienda.infatti ha affermato che, in quanto sta affrontando molte difficoltà nel portare le auto in Cina ed in Europa. L’inversione di tendenza rispetto alle sue esternazioni passate ha lasciato intendere un nulla di fatto per il primo trimestre, ma Musk è convinto che ie.Intanto, sulla scia delle modifica alla gamma di prodotti e al modello di business,, anella negoziazione di giovedì 28 febbraio, con il titolo che resta ancora in rialzo rispetto alla giornata del 26 febbraio. Prima, cioè, che Musk twittasse la presenza di novità targate Tesla.