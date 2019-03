Caso Formigoni, “dubbi” legittimità carcere per il “Celeste”: l’Avv. Pasquinuzzi a TLB

(Teleborsa) -. Mentre il suo difensora presentava al Tribunale istanza per la concessione della "detenzione domiciliare".Molti si. Questa particolare misura di detenzione ha infatti la finalità umanitaria di tutelare coloro che, per ragioni di età, possono avere maggiori difficoltà a ritrovarsi ristretti.. Da quel giorno di appena un mese fa, con l’entrata in vigore di questa Legge che stabilisce appunto uno nuova normativa restrittiva per chi è stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione, come appunto, nel caso di Formigoni,, tra i quali la "detenzione domiciliare", come prevede l’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.Modifica indubbiamente, così come accaduto all'ex Governatore Roberto Formigoni. Ciò, tuttavia,Novità che avrà altresì una notevole incidenza anche sul grave problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie., ritenendo che precludere le misure alternative al carcere costituisca unalla commissione di tali reati, assicurando una maggiore sicurezza sociale., poiché non tiene conto del principio fondamentale della, previsto appunto dall’art. 27, della nostra Carta costituzionale.In altre parole, si è. L’aver incluso i reati di questa natura tra quelli che non consentono l’applicabilità dei benefici in fase di esecuzione della pena"La prima perché, mentre chi dovrà scontare anche una pena ben più modesta, dovrà farlo solo ed esclusivamente in carcerein concreto affermando invece la presunzione di pericolosità di tali delitti”., visto che la più grave forma di restrizione della libertà personale non può che essere l’extrema ratio, dovendosi privilegiare quelle misure alternative alla detenzione in un’ottica di reinserimento del condannato nella società.