Primarie PD, ai "gazebo" dalle 8 alle 20 per scegliere il nuovo Segretario

(Teleborsa) -. Almeno si dovrebbe, sempre salvo sorprese. Alle urne all'interno dei "gazebo" sparsi per tutta Italiachiunque,, può recarsi a votare per dare un volto nuovo al PD,. E' sufficiente presentare la tessera elettorale, un documento e versare un contributo di due euro.. Un punto che, alla vigilia delle primarie, preoccupa i tre candidati., una soglia già ampiamente più bassa del milione e ottocentomila votanti registrati all'ultimo congresso, quasi due anni fa. Questo anche tenendo conto dello statuto del Pd secondo il quale: "Chiunque vinca non dovrà temere da parte mia alcuna guerriglia come quella che io ho subito. Alcuni media dicono che si deve andare a votare "contro Renzi". Io penso che sia il riflesso condizionato di chi a sinistra combatte da sempre il Matteo sbagliato".– Per Nicola Zingaretti, 53 anni, di Roma, l'uomo scelto dal fronte che vuole archiviare Renzi, considerato da molti il candidato favorito, un'affluenza sotto i sei zeri, in caso di vittoria, non permetterebbe di svincolarsi dal condizionamento dei renziani. All'interno del partito su di lui convergono. "Abbiamo bisogno delle persone e di tornare alle persone", ha affermato oggi il presidente del Lazio, alla manifestazione People di Milano. La sinistra per Zingaretti va "ricostruita tra le persone, non con le figurine e gli schemi dei politici ma intercettando la voglia di futuro che c'è nel nostro Paese e che è bellissima.– Espressione del "renzismo duro e puro", Roberto Giachetti, 57 anni, romano, oggi, nel corso dell'evento che ha chiuso a Roma la sua campagna per le primarie di domani,: "Non ho mai detto che se non vinco me ne vado, io sono fatto di un'altra pasta. Io ho detto che se prevale, democraticamente, una linea che porta all'accordo con M5s, io tolgo il disturbo. Io voglio andare avanti, non sono disponibile a tornare indietro per far rientrare quelli che hanno distrutto il Pd", ha affermato. Giachetti ha aggiunto che se sarà elettoavrà la responsabilità centrale di ripensare l'organizzazione di questo partito".– Sostenuto da una fetta importante di renziani doc come, in un video su Facebook Maurizio Martina, 40 anni, di Calcinate (BG), ha rivolto un. "Pensiamo all'Italia. Pensiamo prima di tutto al bisogno che c'è di costruire un'alternativa forte, sociale, popolare a questo governo pericoloso che ci sta facendo fare clamorosi passi indietro. Serve una nuova stagione dei democratici, serve un nuovo Partito democratico unito, aperto, plurale. Io mi candido per questo, noi ci candidiamo per questo. Sarà un grande lavoro, sarà un lavoro soprattutto per gli italiani, fianco a fianco come devono fare i democratici in questo tempo".