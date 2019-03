Tav, Governo spaccato suTorino-Lione. Unica strada il rinvio

(Teleborsa) - Oltre all'opinione pubblica lae la luce in fondo al tunnel ancora non si vede. Mentre ilribadisce di essere "profondamente contrario" all'opera, la Lega è apertamente a favore tanto che, ieri,, ha affermato che "la Tav è un investimento importante per tenere l'Italia legata all'Europa".Tra analisi, mini-Tav, dossier, sondaggi e smentite sulla questione, tuttavia, regna ancora il caos.Dopo le indiscrezioni di stampa che attribuivano alun orientamento favorevole al– indicato come une definito dai 5 Stelle No Tav più ortodossi "una versione ridotta di uno scempio" – ieri dalla presidenza del Consiglio è arrivata una smentita.dunque né alcuna richiesta di un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici dell'opera. Il riferimento è al, il 'supplemento' all'analisi secondo cui"Non è stato fatto alcun supplemento – ha spiegato Ponti –. Il ministero ci ha chiesto diutilizzando il lavoro già fatto nel precedente studio. Dal mio punto di vista ci sono ancora i numeri per poter affermare chePoi entrano in gioco altri fattori: penali, costi di completamento e altri aspetti".Ma se questa, formalmente, rimane la posizione del Governo, i numeri dellonon lasciano spazio a interpretazioni:Al momento,Se entro l'11 marzo, forte del fatto che possono essere fermati entro 6 mesi, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli dovesse decidere dimetterebbe per il momento a tacere i Si Tav, senza perdere, riuscendo a stoppare anche il"Sulla Tav siamo stati pazienti per dare al governo il tempo di riflettere. Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto", ha affermato ilintervenendo sulla questione. Per Le Maire la Tav è un progetto "simbolico perché rappresenta il desiderio di avvicinare i nostri territori. Ed è utile per facilitare il movimento di merci e persone tra Francia e Italia".