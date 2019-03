Cd al tramonto dopo 40 anni. Ma mai troppo "amato" dagli appassionati di musica

(Teleborsa) - Il Cd ha quarant'anni, ma non se li porta molto bene.per l'arrivo dei nuovi formaticome lo streaming e anche per la rinnovata spinta dei predecessori,, soprattutto, e, che paradossalmente, sono tornati in auge., che annovera i beni e i servizi più acquistati.Di fatto,che già dal 1975 stava sperimentando in modo indipendente la tecnologia per un disco ottico digitale. Un accordo tra la casa giapponese e quella olandese portò alla, che prevedeva dischi di 12 centimetri e una risoluzione di 16 bit,A sancire ilfu il direttore d'orchestra, mentre il primo album pop pubblicato su questo supporto è 52nd Street di Billy Joel.. Nel 2007, quando già l'mp3 è una realtà da diversi anni, si contavano, con il 2015 che verrà ricordato come l'anno in cui i formatihanno superato quelli fisici.