Primarie Pd: si sceglie il nuovo Leader. Code ai "gazebo", si vota fino alle 20

(Teleborsa) - Ilriparte. O almeno ciOggi, infatti,è la domenica delleper il: 7mila i seggi aperti dallein tutta, per scegliere il nuovo. Chiunque, non solo gli iscritti, può recarsi a votare per dare unè sufficiente presentare latra l’attuale reggente, il Presidente della Regione Lazio Nicolae il deputato Roberto- Alla vigilia, a preoccupare era laL'obiettivo, dichiarato, è raggiungere almenouna soglia già ampiamente più bassa del milione e ottocentomila votanti registrati all'ultimo congresso, quasi due anni fa. Questo anche tenendo conto dello statuto del Pd secondo il quale sedei voti alle primarie spetterà all'Assemblea, convocata per il prossimo 17 marzo, indicare ilse non ancora vinta quantomeno sulla buona. Già dalledel mattino, infatti, si sono registrate le primesoprattutto nelle grandi città comema l’affluenza è alta anche in altre regioni come ad esempio in Puglia e Calabria. "Abbiamo file ai seggi ovunque, non solo a Roma. Chiediamo un po’ di pazienza. Si dice che chi parte bene…", ha scritto su Twitter il Segretario del Pd Lazio, il senatore- Complice la giornata clemente in tante parti d'Italia, laUno dei primi a commentare è proprio, che sono in tanti a dare perSoddisfatto il Governatore del Lazio: "Abbiamo chiesto fiducia e passione - ha detto - mi sembra che ci sia una risposta straordinaria in tutta Italia. È un bellissimo segnale. È il tempo di ricostruire e di cambiare, quello che occorreva èIntanto, dall'ex Presidente del Consiglio e Segretario del Pdarriva un messaggio agli sfidanti: "Chiunque vinca non dovrà temere da parte mia alcuna guerriglia come quella che io ho subito. Alcuni media dicono che si deve andare a votare "contro Renzi". Io penso che sia il riflesso condizionato di chi a sinistra combatte da sempre il Matteo sbagliato".- Invito al voto per le primarie anche diche ha lanciato la campagna " Siamo europei" contro i sovranisti per un listone unico, di cui il Pd dovrebbe essere l'azionista di riferimento:dice.- Gli sfidanti arrivano alin un clima disteso con i Dem che tirano fuori dal cilindro la parola magica. E allora, niente scontri frontali, solo qualche fisiologica tensione sulle future possibili alleanze con Giachetti che da un lato ripete che se il nuovo segretario stringesse un patto con i 5Stelle, allora riterrebbe irrespirabile l'aria e darebbe l'addio. Ma precisa:– Per Nicola Zingaretti, 53 anni, di Roma, l'uomo scelto dal fronte che vuole archiviare Renzi, considerato da molti il candidatoun'affluenza sotto i sei zeri, in caso di vittoria, non permetterebbe di svincolarsi dal condizionamento dei renziani. All'interno del partito su di lui convergono Paolo Gentiloni, Romano Prodi, Dario Franceschini e Andrea Orlando. "Abbiamo bisogno delle persone e di tornare alle persone", ha affermato oggi il presidente del Lazio, alla manifestazione People di Milano. La sinistra per Zingaretti va "ricostruita tra le persone, non con le figurine e gli schemi dei politici ma intercettando la voglia di futuro che c'è nel nostro Paese e che è bellissima.– Espressione dele sostenuto da Maria Elena Boschi, Roberto Giachetti, 57 anni, romano, oggi, nel corso dell'evento che ha chiuso a Roma la sua campagna per le primarie di domani, ha precisato la sua posizione: "Non ho mai detto che se non vinco me ne vado, io sono fatto di un'altra pasta. Io ho detto che se prevale, democraticamente, una linea che porta all'accordo con M5s, io tolgo il disturbo. Io voglio andare avanti, non sono disponibile a tornare indietro per far rientrare quelli che hanno distrutto il Pd", ha affermato. Giachetti ha aggiunto che se sarà eletto "Anna Ascani avrà la responsabilità centrale di ripensare l'organizzazione di questo partito".– Sostenuto da una fetta importante di renziani doc come Luca Lotti, Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci, in un video su Facebook Maurizio Martina, 40 anni, di Calcinate (BG), ha rivolto un appello alla partecipazione agli elettori democraticiPensiamo prima di tutto al bisogno che c'è di costruire un'alternativa forte, sociale, popolare a questo governo pericoloso che ci sta facendo fare clamorosi passi indietro. Serve una nuova stagione dei democratici, serve un nuovo Partito democratico unito, aperto, plurale. Io mi candido per questo, noi ci candidiamo per questo.- Scrutinio al via subito dopo le: intorno allao poco più tardi,dunque il popolo del Pd saprà finalmente di chi sarà ilche guiderà la fase del