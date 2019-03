Digital Magics, sono 10 le finaliste rimaste in gara al "Magic Wand Retail Revolution"

Digital Magics

(Teleborsa) - Sonorimaste in gara al ", il primo programma di accelerazione in Italia dedicato al settore retail lanciato da, in collaborazione con Auchan Retail Italia,, Do Different, Nava Design, Nexi, RDS 100% Grandi successi, SisalPay eI settori coperti dalle start up scelte passano daldel Made in Italy, allograzie alla simulazione 3D, toccando gliche danno suggerimenti ai clienti, gli strumenti tecnologici che analizzano i comportamenti e i gusti delle persone, ilfino ad arrivare allache verifica in tempo reale l'integrità dei prodotti alimentari nella catena di distribuzione.Queste le idee selezionate, per ora, nel paniere di oltre 70 domande inviate al sito della società, che avranno ine l'accesso alla prima fase dell'acceleratore con oltrequalificata eSaranno poi selezionale leper cui, oltre a riceveree un percorso di incubazione in Digital Magics del valore di 75.000 Euro, potranno essere protagoniste di eventi dedicati a Londra e Milano per presentare i loro modelli innovativi e, alla fine del programma, avranno la possibilità di aprire un round di investimento.. In aggiunta, in partnership con 200 Crowd, piattaforma di equity crowdfunding, sarà costituito un veicolo d’investimento per raccogliere fino a 150.000 Euro da investire nel round di ciascuna startup.