Il comparto sanitario italiano viaggia molto alto (+1,97%), seduta effervescente per Pierrel

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna l'1,97%, dopo la chiusura di ieri a quota 158.379,8.L'intanto guadagna lo 0,83%, dopo un inizio di seduta a quota 759.Tra i titoli del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,55%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,83%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,63%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,92%.