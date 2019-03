La Juventus gioca all'attacco anche in Borsa

(Teleborsa) -

Rialzo marcato per la Juventus, che tratta in rialzo dell'1,31% sui valori precedenti, forte dello scudetto ormai "quasi" assicurato dopo il match contro il Napoli, vinto per 2-1 al San Paolo. La squadra bianconera porta cosi a casa altri tre punti, arrivando a quota 72 e staccando il club partenopeo che si ferma a 56.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,223 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,251. Il peggioramento di Juventus è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,211.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)