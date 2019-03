Mef, tra 2018 e 2021 balzo reddito procapite

(Teleborsa) - Quando si parla disono veramente poche le buone notizie per l'Italia. Eppure, in un mare di incertezza, potrebbe esserci unoTra ilil reddito procapite degli italiani crescerà di 1.621 euro, nelle ultime previsioni del ministero dell'Economia, per effetto di una dinamica "moderatamente positiva" del mercato del lavoro e delle misure introdotte della Legge di Bilancio.(Rda) pro capite, secondo i dati della Relazione al parlamento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) 2019, salirà dacon un incremento delQueste previsioni, si legge nel testo,, dall'estensione del regime forfettario agevolato e dalle risorse per le assunzioni previste nel pubblico impiego nonché dagli investimenti effettuati sia a livello centrale sia locale.