PD, Zingaretti è il nuovo Segretario: stravince con il 70%

(Teleborsa) -è il nuovo: vince leandando dunque ben oltre: è il suo primo commento. Gli sfidanti subito dopo aver preso atto dei risultato, si sono complimentati:che ha raccolto ilgli ha augurato Buon Lavoro eche si è fermato allo ha chiamato per complimentarsi personalmente.Inutile nascondere che una delle sfide era tentare di riconquistare ladi una bella fetta di affezionati, andata piano piano scemando. Missione, in parte, compiuta:a chi ci ha criticato, a chi ci ha frainteso e ha votato altre forze politiche che si sono presentate con idee suggestive", dice Zingaretti, nel suo primo discorso da neo segretario Pd. "Molti sono tornati, stanno tornando e torneranno nel nuovo Pd e nella nuova alleanza, un nuovo campo unitario e combattivo per voltare pagina in questo Paese. È un inizio, non illudiamoci, la destra è rocciosa, forte, radicata, non cederà il potere in maniera semplice".ma leader di una comunità in campo per cambiare la storia della democrazia italiana" e "il Pd sarà unità e ancora unità, cambiamento econclude.- Uno dopo l'altro sono arrivati idei colleghi di partito. A cominciare da: "Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la "democrazia"., ha scritto su twitter. "Coraggio e generosità straordinari dal nostro popolo. Cerchiamo di meritarceli. Forza e onore. Zingaretti ora può ridare slancio al Pd e all'opposizione., dice invece l'ex presidente del Consiglio,- Alla vigilia, a preoccupare era la scommessa sui numeri.L'obiettivo, dichiarato, era raggiungere almeno un milione di votanti, si è andati oltre: circa, come ha comunicato il Presidente della commissione Congresso, Gianni Dal Moro nella sede nazionale del Pd.