Piaggio nella lista dei migliori del FTSE Mid Cap, ma anche degli analisti

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,45% sui valori precedenti.Le azioni beneficiano dei risultati 2018 , annunciati nei giorni scorsi dal Gruppo di Pontedera, che continuano a fruttare i commenti positivi degli analisti. In particolare, gli esperti di Banca IMI confermano il giudizio "buy" con target price a a 2,60 euro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,36 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,296. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,424.