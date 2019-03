Saras, piano al 2022: oltre 800 milioni di investimenti e 2,2 miliardi di cassa

Saras

(Teleborsa) -ha approvato ilche prevede investimenti per 830 milioni di euro e una generazione di cassa complessiva dalla gestione operativa tra 2,1-2,2 miliardi.Lo annuncia la stessa società nella nota dei conti 2018 che confermaIl piano - fa sapere Saras - risulta "sostenibile da un punto di vista finanziario, in quanto i flussi di cassa previsti saranno in grado di far fronte agli investimenti, al pagamento degli oneri finanziari e delle imposte, garantendo altresì un'adeguata politica di remunerazione degli azionisti ed un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale del Gruppo".Il piano prevede "uno scenario positivo per l'industria della raffinazione nei prossimi 4 anni" con "la normativa IMO sulle emissioni dei motori marini" che "determinerà, a partire dalla seconda metà del 2019, condizioni premianti per le raffinerie ad alta conversione ed integrate come quella del Gruppo Saras".Individuate: completamento del ciclo di investimenti; ottimizzazione della produzione e miglioramento delle performance; consolidamento del modello di business basato sulla gestione integrata della supply chain; ottimizzazione dei costi., che ha scontato la minore marginalità e l'estrema volatilità dei margini di raffinazione. Nel periodo il risultato netto è sceso del 42% a 140,4 milioni di euro, mentre l' Ebitda è calato del 36% a 323,7 milioni di euro.Laresta positiva per 46 milioni di euro, quasi dimezzata rispetto agli 87 milioni di fine 2017.All'assemblea è stato proposto il, corrispondente a circa il 56% del risultato nettocomparable conseguito dal Gruppo nell’esercizio 2018. Il dividendo sarà pagato in data 22 maggio 2019, con stacco della cedola in data 20 maggio 2019.