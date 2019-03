Settore aereospaziale, premiato progetto tutela ambiente di Leonardo

(Teleborsa) - Nella giornata del 4 marzo,hailun. Nell'ambito delpromosso dallaper l'Innovazione Tecnologica, ilsviluppato dallaè statodurante una cerimonia a Palazzo Madama, alla presenza della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.Ilmesso in campo, fanno sapere da Leonardo, porterà all', cosìdell’Unione europea(acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), impegnata a definire i rischi collegati all’impiego di alcuni prodotti chimici.Il lavoro rappresenta "unanel". Lo ha detto l’, sottolineando come l’attenzione verso l’evoluzione dello scenario internazionale e l’esigenza di allinearsi alle misure in materia di contenimento dell’impatto ambientale siano oggi tematiche prioritarie per l’azienda., per la quale è stato depositata la domanda di brevetto, saràe i, che rappresentano circa l’80% di un velivolo. Il nuovo processo in via di industrializzazione, dunque, consentirà ai siti produttivi aziendali e alle realtà dell’indotto di eliminare il trattamento a base di cromo esavalente, ritenuto tossico dalla normativa REACH, rendendo ugualmente possibile il trattamento antiossidante delle strutture.