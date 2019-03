TAV, Governatori in pressing sul Referendum

(Teleborsa) -Continua a tenere banco il dibattito sullaA scendere in campo, Governatori di, vanno ine spingono sulAl centro della discussione, l'impatto economicamente disastroso che, per il fronte del Sì, causerebbe unaper questo da scongiurare con tutti i mezzi possibili.In particolare,, è sul piede di guerra che individua anche una data limite, peraltro prossima: "C'è una dead line ed è quella dell'11 marzo" - ha detto - "Se la società di gestione avrà il via libera per fare i bandi, e proseguire i lavori, tutto bene; se dovessero rinviare ulteriormente, ho già il quesito pronto:- Salvini, nel frattempo, continua a mandare messaggi tutt'altro che sibillini. Anzi:- La questione si fa particolarmente spinosa, invece, per leader pentastellato: già alle prese con una crescente crisi interna di consensi , arretrare in questo momento sulla Torino-Lione sarebbe impensabile visto che finirebbe per scatenare l'ira di una bella fetta di elettori piuttosto delusi. Potrebbe essere, insomma,che in questa fase vive un momento delicato e cruciale per il futuro.Il Movimento sta per entrare in quelle che molti ritengonoper plasmare il futuro dei Cinque Stelle con la Tav, che sembra sempre più un bivio per l’esecutivo. Sul no, almeno ufficialmente, il Movimento sembra compatto, anche se si tenterà una via per non perdere i fondi Ue, ma il rischio che l’esecutivo venga travolto resta alto.Intanto, ilè atteso oggi nel capoluogo piemontese per presentare il Fondo Nazionale Innovazione alle Officine Grandi Riparazioni. Ci sarà anche. E la manifestazione potrebbe essere anche l’occasione per un incontro con la sindaca di Torino,, per valutare la situazione a livello locale, facendo il punto sulla, e tentare di pianificare le