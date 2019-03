Tria alla Borsa di Milano, Jerusalmi: "Incontro istituzionale su temi reciproci"

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) -, prima tappa del suo tour milanese che lo vedrà poi presenziare al Board Forum di Spencer Stuart ed alla Camera di Commercio USA. Ad accogliere il titolare del Tesoro a palazzo Mezzanotte, sede della borsa milanese, il Presidente di Borsa Italianae l'Amministratore Delegato, che non ha neanche rilasciato dichiarazioni entrando a Borsa italiana, mentre l'Ad Jerusalmi ha anticipato che si tratterà di un incontro. Non c'è neanche un'agenda precisa - ha detto il numero uno di Borsa Italiana - mae di carattere generale, inclusa la Brexit che incombe e potrebbe modificare moltissimo la posizione di Borsa Italiana che è parte del. "Non lo so. E un tema che riguarda più il Governo", ha risposto evasivo l'Ad di Borsa Italiana.Jerusalmi ha poi aggiunto che, sottolineando che "l'interesse nei confronti della Borsa e la sensibilità del Governo nei confronti della Borsa è evidente, perché si rendono perfettamente conto che le aziende sono una parte fondamentale del Paese".Altro pezzo forte è la, rispetto alla quale l'Ad di Borsa Italiana afferma che c'è molta incertezza, aggiungendo "vedremo se ci saranno altre opportunità in futuro, però per adesso abbiamo portato a casa qualcosa e non è male". Il manager ha anche ricordato che