Wall Street, mercato americano positivo

(Teleborsa) - In linea con i mercati europei e asiatici, anche ladall'ottimismo in merito alle. Infatti, seppur ancora non ufficiali, le buone notizie giunte sull'imminente accordo tra le due superpotenze per quanto riguarda le divergenze in merito ai temi commerciali, i dazi e la proprietà intellettuale, gonfierebbero timidamente le vele delle contrattazioni di inizio settimana portandole verso territori positivi.Il listino USA mostra così un lieve guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,43% e lo, che si porta a 2.816,67 punti. Guadagni frazionali per il(+0,64%), così come per l'S&P 100 (0,5%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,78%),(+0,56%) e(+0,54%).del Dow Jones,(+1,10%),(+1,06%),(+0,90%) e(+0,81%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,69%.(+1,46%),(+1,45%),(+1,40%) e(+1,39%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,13%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Resta vicino alla parità(-0,02%).