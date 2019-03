IEG, alla Fiera di Rimini l'evento sulla Power Generation

(Teleborsa) - Il mondo dell’energia e della sua gestione in sicurezza ed efficienza si arricchisce di un nuovo appuntamento internazionale:. Organizzato da(IEG), si terrà in contemporanea con Ecomondo, l’expo delle green technologies e dell’economia circolare e Key Energy, la fiera delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.DPE- Distributed Power Europe ha fatto il suo esordio oggi sulla scena internazionale con una, negli Emirati Arabi Uniti,, lo storico evento di settore che da 44 anni riunisce i principali produttori mondiali e che quest’anno è dedicato alle innovazioni di prodotto nella generazione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo di energia.L’evento di IEG proporrà ai visitatori una vetrina per le tecnologie e i componenti dei gruppi elettrogeni, per le applicazioni per forniture elettriche in continuo, gli strumenti di produzione di energia decentralizzata in assenza di rete e per l’assorbimento dei picchi di consumo. A DPE sarà possibile trovare un panorama articolato con le ultime innovazioni tecnologiche dell’offerta italiana ed europea, che comprende anche la componentistica e include tra le merceologie alternatori, motori, pannelli, involucri e sistemi di accumulo.DPE- Distributed Power Europe è la: energia (solare, eolico, cogenerazione, biogas, oil&gas); infrastrutture e trasporti (ferrovie, aeroporti, marittimo); real estate, costruzioni residenziali e commerciali, facility management; industria, sanità, emergenze. Il nuovo appuntamento coinvolge figure professionali qualificate tra cui i contractor specializzati e gli epc- engineering procurement construction, i gestori di impianti energetici, i direttori di cantiere, gli installatori, i distributori e gli importatori.Completa la prima edizione, che vedrà la presenza di numerosi operatori italiani e internazionali, la ricca agenda dedicata ad incontri ed approfondimenti di settore.