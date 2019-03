Poco slancio per i Futures USA

(Teleborsa) - Manca poco all'Opening Bell e i Futures sui principali indici americani sembrano presagire una giornata senza troppi slanci per il mercato di Wall Street.i, oltre all'attesa per lae le dichiarazioni del governo dianche lasu PMI servizi e composito, dell'Ism non manifatturiero e della vendita di nuove case previsti per le 15.45 e le 16.00 di oggi (ora italiana).A causa di questi elementi di instabilità ilconquista a malapena loattestandosi a 25.843 punti base, quello sulfatica a raggiungere loa 7.158,50 punti e quello sullosi eleva dellotoccando i 2.795,75 punti base.