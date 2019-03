Tav, giorno cruciale: convocato per oggi vertice a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - L'obiettivo potrebbe essere quello di aprire una nuova fase istruttoria in attesa di una sintesi da trovare nel governo nei prossimi giorni ma non manca l'auspicio, soprattutto da parte della Lega, che si arrivi a una soluzione chiara e definitiva.Anche se la linea del Movimento 5 stelle è chiara,affinché si giunga a una soluzione condivisa. Se il vertice si annuncia "non risolutivo ma fondamentale", la strada del compromesso potrebbe passare attraverso il via libera ai bandi di gara per l'opera da parte del premier.che indichi i prossimi step e delinei unaquando, la società italo-francese responsabile della realizzazione dell'opera, terrà il Cda. Telt aspetta, infatti, un input entro lunedì prossimo per indire i bandi.Un contesto in cui la soluzione più probabile è, in realtà, quella diDunque, non bloccare i bandi – evitando, così, di perdere ie incappare in eventuali ritorsioni da parte delle istituzioni europee e della Francia – assicurando, allo stesso tempo, aiche potranno essere revocati entro sei mesi senza penali (su punto sarebbe stato chiesto un parere all'avvocatura dello Stato).Una scelta che dà ancora margini alla discussione. Dall'avvio dei bandi il governo italiano avrà, infatti, altri sei mesi per discutere il dossier con Parigi e Bruxelles ed eventualmente prevedere la possibilità di bloccare l'opera.