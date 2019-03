Wall Street chiude in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,79% sul; si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.792,81 punti. Senza direzione il(-0,01%); in lieve ribasso lo(-0,24%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,34%),(-0,62%) e(-0,48%).del Dow Jones,(+1,71%),(+1,20%),(+0,64%) e(+0,64%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,41%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Al top tra i, si posizionano(+3,14%),(+2,69%),(+2,56%) e(+2,30%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,20%.In caduta libera, che affonda del 3,20%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,13 punti percentuali.