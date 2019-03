Calo per l'indice delle società High Tech italiane (-1,17%), it Way si muove verso il basso

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

Ftse SmallCap

It Way

Eurotech

TAS

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 56.382,6, in calo dell'1,17% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 489, dopo aver avviato la seduta a 490.Tra le azioni più importanti del comparto tecnologia di Milano, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,52% sui valori precedenti.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 4,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.