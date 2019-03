Futures Usa faticano a raggiungere la parità

(Teleborsa) - Gli investitori rimangono cauti e di riflesso a questo clima di attesa in cui versano le principali borse mondiali, ancheA rendere poco propensi i mercati sono l'incessante attesa per la risoluzione dell'a, la stima deinegli Stati Uniti nel mese di febbraio e laprevista per domani, 7 marzo, sul rinnovo dei finanziamenti agevolati per le banche.Con questi presupposti, ad un ora dall'apertura della borsa di New York, ilattestandosi a 25.774 punti, quello sula 7.149,25 punti e quello sullotoccando i 2.784,75 punti.