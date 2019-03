TAV, Toninelli smentisce rumors stampa su dimissioni

(Teleborsa) - "Smentisco seccamente lecondite con miei virgolettati totalmente inventati, in cui si sostiene che ieri avrei ventilato o minacciato le mie dimissioni a margine dell'incontro sul progetto Tav Torino-Lione. La discussione è rimasta sempre su un piano di costruttivo e sereno confronto tra le parti". Lo precisa in unail Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilofacendo chiaro riferimento alleche, secondo rumors stampa, sarebbero state minacciate dal, dopo il vertice di ieri sullaSulla questione è intervenuto anchedefinendolaCosì il Vicepremier intervistato a Rtl 102.5 che ha definito l'incontro di ieri "cordiale". E ha poi aggiunto: "Tutti gli incontri di Governo che abbiamo fatto non hanno mai avuto nessun tipo dianche ieri non c’è stato alcun bisogno di- Incalzato sulla tenuta del Governo, il pentastellato allontana scenari nefasti: "ma la soluzione che dobbiamo trovare deve soddisfare pienamente il nostro orientamento e, ha aggiunto.