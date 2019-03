Ambiente, Italia deferita alla Corte Ue per smog e pochi depuratori

(Teleborsa) - Ripetuto. Sono queste le. La decisone è stata presa eProblematiche non nuove per il nostro Paese. Per quanto riguarda lo smog,come conseguenza di una procedura di infrazione aperta nel 2014 e sNel 2017, dopo quattro anni la Commissione Ue aveva deciso di ricorrere in Corte perché, arrivando fino a 89 giorni nel 2016.Per quanto riguarda il, invece,Per uno di questi la Corte si è già pronunciata due volte, nel 2012 e nel 2018, arrivando quindi adi oltre settanta agglomerati con più di 15mila abitanti.si riferisce, invece, allain diverse centinaia di agglomerati di dimensioni più piccole in tutto il territorio nazionale.Con, sull'emergenza rifiuti in Campania, le discariche abusive e il trattamento non a norma delle acque di scarico, l'ambiente si conferma, così. l'area in cui l'Italia ha il maggior numero di contenziosi aperti con Bruxelles.