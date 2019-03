Cementir, ricavi al record storico nel 2018

Cementir

(Teleborsa) - Brillanti i risultati dinel 2018. La società che produce cemento ha conseguito una solida crescita dei risultati, margini più elevati ed un più elevato ritorno per gli azionisti., sono cresciuti del 4,9% rispetto ai 1.140 milioni di Euro del 2017.; il Margine Operativo Lordo è salito del 7% a 238,5 milioni di Euro, in miglioramento di 40 punti base rispetto al 2017 ed il Risultato Operativo è salito del 9%.L'indebitamento finanziario netto si è significativamente ridotto grazie anche alla cessione delle attività italiane.Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, prevista per il 17 aprile 2019 in un’unica convocazione, la distribuzione di un(0,10 nel 2017) per un importo complessivo di 22,3 milioni di Euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 22 maggio 2019 previo stacco della cedola in data 20 maggio 2019 (record date alla data del 21 maggio 2019)."Questi risultati ci consentono di proporre alla prossima assemblea degli azionisti un incremento del dividendo pari al 40%", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato.Entro il primo trimestre del 2019 si completeranno le attività di integrazione di LWCC. Con l’attuale perimetro industriale si prevede di. L'indebitamento finanziario netto a fine 2019 è previsto pari a circa 245 milioni di Euro, considerando investimenti per circa 70 milioni di Euro.Queste previsioni sono state elaborate ipotizzando sia una svalutazione del tasso di cambio della Lira turca che un indebolimento della congiuntura, ma andranno eventualmente riconsiderate in caso di un ulteriore peggioramento del quadro macroeconomico.